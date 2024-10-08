Мужчина избил жену за то, что она хотела показать ребенка врачу. Он получил всего пять суток ареста

Этот приговор вызвал волну возмущения в соцсетях. Многие задаются вопросом: достаточно ли такого наказания для человека, который не раз поднимал руку на жену? Почему насилие в семье остается столь недооцененным в обществе, где многие женщины продолжают страдать от рук своих партнеров?