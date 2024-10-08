Мужчина избил жену за то, что она хотела показать ребенка врачу. Он получил всего пять суток ареста

Об этой истории рассказал проект против насилия «Немолчи.уз».
События развернулись 27 сентября, когда рано утром женщина, желая сводить своего ребенка в больницу, попросила разрешения у свекрови. Разговор услышал муж, который немедленно начал кричать, а затем перешел к физическому насилию, схватив супругу за горло и начав ее душить.
На судебном заседании потерпевшая рассказала, что подобные случаи происходили неоднократно. Она выразила свою готовность добиваться справедливости и просила суд применить всю строгость закона к своему мужу, так как больше не может терпеть насилие.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что нанесенные женщине повреждения квалифицируются как легкие и не угрожают жизни. На суде муж не признал своей вины и заявил, что никогда не поднимал руку на жену.
Несмотря на это, 7 октября суд по уголовным делам Чиланзарского района признал его виновным по части 2 статьи 59−2 (семейное (бытовое) насилие) Административного кодекса. В качестве наказания ему было назначено всего 5 суток административного ареста.
Этот приговор вызвал волну возмущения в соцсетях. Многие задаются вопросом: достаточно ли такого наказания для человека, который не раз поднимал руку на жену? Почему насилие в семье остается столь недооцененным в обществе, где многие женщины продолжают страдать от рук своих партнеров?
Данный случай еще раз поднимает важную проблему домашнего насилия и необходимости пересмотра подходов к таким правонарушениям. Женщины, которые обращаются за помощью, должны чувствовать поддержку со стороны закона, а не оставаться беззащитными перед своими обидчиками.