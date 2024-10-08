В Новосибирской области строительство котельной завершилось многомилионной аферой

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, а также прокуратуры региона сообщили, что в мае прошлого года муниципальное предприятие Бердска «Комбинат бытовых услуг» заключило контракт с компанией «КапСтройГрупп» на строительство котельной «Восточная» стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Однако подрядчик не выполнил обязательства в установленные сроки, а выделенные средства использовал не по назначению. Также было выявлено, что компания закупала более дешевое оборудование, чем предусмотрено проектом.