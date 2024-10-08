Названа предполагаемая причина крупного пожара в Норильске

8 октября продолжается тушение крупного пожара в Норильске. Напомним, 7 октября там загорелся огромный склад с ацетоном и пеллетами. Позже огонь перекинулся на стоящее рядом складское здание.
Двадцати сотрудникам МЧС с помощью шести единиц техники удалось локализовать возгорание 7 октября в 20:15 по местному времени на площади более 1600 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Проводить эвакуацию не потребовалось. Жилых домов возле горящих строений нет.
Одна из версий произошедшего: к пожару могла привести неосторожность при проведении сварочных работ. Точная причина станет известна позже. Ее выясняют дознаватели.