Названа предполагаемая причина крупного пожара в Норильске

Двадцати сотрудникам МЧС с помощью шести единиц техники удалось локализовать возгорание 7 октября в 20:15 по местному времени на площади более 1600 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Проводить эвакуацию не потребовалось. Жилых домов возле горящих строений нет.