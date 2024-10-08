Уголовное дело о мошенничестве с маткапиталом завели в Иркутском районе на местную жительницу

Право на федеральный маткапитал у женщины возникло в 2020 году в связи с рождением второго ребенка. Спустя два года жительница Иркутского района подала заявление о выделении ей денег материнского капитала на погашение займа по строительству жилого дома в деревне Карлук.
Прокурорская проверка показала, что до настоящего времени строительство жилого дома не осуществлялось, средства материнского капитала в размере 523 тысяч рублей не были потрачены на улучшение жилищных прав её детей, а израсходованы на иные цели, — рассказали в прокуратуре Приангарья.
На основе выводов прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.