Уголовное дело о мошенничестве с маткапиталом завели в Иркутском районе на местную жительницу

Жительнице Иркутского района грозит срок в тюрьме за мошенничество с материнским капиталом. Женщина потратила более полумиллиона рублей не на улучшение жилищных условий, на что ей в свое время выдали деньги. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в прокуратуре Приангарья.