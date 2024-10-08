Полиция Уссурийска раскрыла детали жуткого ДТП с перевернувшейся маршруткой

Водительский стаж мужчины за рулём кроссовера — 27 лет. В его крови не обнаружили алкоголя, автоавария случилась на сухом асфальте в светлое время дня. За год, по информации полиции, водителя не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.