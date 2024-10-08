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Полиция Уссурийска раскрыла детали жуткого ДТП с перевернувшейся маршруткой

Водитель кроссовера не уступил ей дорогу.

Источник: Соцсети

Маршрутный автобус перевернулся 7 октября в Уссурийске из-за столкновения с кроссовером, пострадали пассажиры общественного транспорта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции установили, что 77-летний мужчина за рулём Honda CR-V ехал по улице Полушкина от Слободской в сторону Раковской. На перекрёстке он не уступил дорогу автобусу ГАЗ на главной дороге. От удара маршрутка опрокинулась на бок.

В салоне в этот момент было 8 человек. Пятерым пассажирам потребовалась медицинская помощь, из них четверым назначили амбулаторное лечение травм. Одну женщину госпитализировали. Кроме того, пострадала 61-летняя пассажирка Honda.

Водительский стаж мужчины за рулём кроссовера — 27 лет. В его крови не обнаружили алкоголя, автоавария случилась на сухом асфальте в светлое время дня. За год, по информации полиции, водителя не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сейчас устанавливают, насколько тяжкий вред здоровью получили пассажиры. Возбудили административное дело, назначили ряд исследований.