Полиция Уссурийска раскрыла детали жуткого ДТП с перевернувшейся маршруткой

Маршрутный автобус перевернулся 7 октября в Уссурийске из-за столкновения с кроссовером, пострадали пассажиры общественного транспорта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники полиции установили, что 77-летний мужчина за рулём Honda CR-V ехал по улице Полушкина от Слободской в сторону Раковской. На перекрёстке он не уступил дорогу автобусу ГАЗ на главной дороге. От удара маршрутка опрокинулась на бок.
В салоне в этот момент было 8 человек. Пятерым пассажирам потребовалась медицинская помощь, из них четверым назначили амбулаторное лечение травм. Одну женщину госпитализировали. Кроме того, пострадала 61-летняя пассажирка Honda.
Водительский стаж мужчины за рулём кроссовера — 27 лет. В его крови не обнаружили алкоголя, автоавария случилась на сухом асфальте в светлое время дня. За год, по информации полиции, водителя не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
Сейчас устанавливают, насколько тяжкий вред здоровью получили пассажиры. Возбудили административное дело, назначили ряд исследований.