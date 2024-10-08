Суд арестовал имущество семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Экс-мэру Сочи предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он покинул свой пост в мае текущего года, а спустя два месяца отправился добровольцем в зону СВО, где был задержан и доставлен в Москву. 25 сентября Мещанский районный суд избрал для бывшего главы курорта меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 ноября.