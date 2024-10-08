«Решили проучить и выследили»: в Красноярске двое мужчин из мести сожгли два люксовых автомобиля

У нас было два поджога, два сгоревших люксовых автомобиля и почти пять миллионов ущерба.
В Красноярске перед судом предстанут двое отчаянных друзей — их обвиняют в поджоге «Мерседеса» и «Порше». Как рассказали в прокуратуре, таким способом они решили проучить незнакомца якобы за опасную езду на дорогах краевого центра.
Все произошло еще осенью 2023 года. По версии надзорного ведомства, приятелей возмутило поведение одного из водителей, и, недолго думая, они отследили его. Вариант «решить все мирно» товарищи даже не рассматривали — автомобилисты выбрали для метод посуровее.
Первым под удар попал Mercedes-Benz S-500, который стоял на парковке в поселке Березовка. После этого «мстители» узнали, что у противника есть еще Porsche Cayenne GTS — спортивный кроссовер находился в Красноярске. В обоих случаях они использовали бутылки с бензином.
— Выпустить свой пыл и насолить обидчику приятелям обошлось в 4,7 миллиона рублей. Впрочем, осознав масштабы своей мести, поджигатели полностью возместили ущерб, — добавила пресс-служба прокуратуры.
На мужчин завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.