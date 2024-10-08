«Решили проучить и выследили»: в Красноярске двое мужчин из мести сожгли два люксовых автомобиля

Первым под удар попал Mercedes-Benz S-500, который стоял на парковке в поселке Березовка. После этого «мстители» узнали, что у противника есть еще Porsche Cayenne GTS — спортивный кроссовер находился в Красноярске. В обоих случаях они использовали бутылки с бензином.