Четыре зимних дня ждут жителей Башкирии в октябре

Названа дата выпадения первого снега в Башкирии. По словам синоптиков, осадки ожидаются в конце октября.
— Первый снег прогнозируется уже 26-го числа, через два дня, в регионе вновь выпадут осадки. Они продлятся до 31 октября, — говорится в прогнозе.
Хоть и снежного покрова в эти дни ждать не стоит, но на дорогах уже можно будет наблюдать гололед, который может стать причиной ДТП. Поэтому автомобилистам советуют записать на замену шин и «переобуться».
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