Прокуратура предложила наказание виновнику смертельного ДТП в Находке

В Находке виновника смертельной аварии, в которой восьмилетняя девочка потеряла родителей, прокуратура предлагает приговорить к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселения. Кроме того, сторона обвинения ориентировала суд удовлетворить гражданские иски потерпевших о компенсации материального и морального вреда на общую сумму более 11 миллионов рублей, помимо добровольно возмещенных осужденным 3 миллионов рублей на счет ребенка, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Тем временем восьмилетняя Варя оправилась и пошла в школу. За ее воспитание взялись родственники. Несмотря на пережитый кошмар, девочка окружена любовью и заботой близких.
Напомним, ДТП произошло в январе 2024 года. Водитель старенькой «японки» несся сломя голову, обгоняя машины. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку. Громкий хлопок раздался на всю улицу. Под удар попала «Тойота Белта», в которой были супруги 1993 и 1994 годов рождения и их восьмилетняя доченька. Позже выяснилось, что рулевого в 2023 году восемь раз штрафовали за превышение скорости.
Мужчине пророчили от 5 до 12 лет колонии. Можно считать, еще легко отделался, признав вину и оплатив моральный ущерб семье погибших.