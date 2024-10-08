Прокуратура предложила наказание виновнику смертельного ДТП в Находке

Напомним, ДТП произошло в январе 2024 года. Водитель старенькой «японки» несся сломя голову, обгоняя машины. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку. Громкий хлопок раздался на всю улицу. Под удар попала «Тойота Белта», в которой были супруги 1993 и 1994 годов рождения и их восьмилетняя доченька. Позже выяснилось, что рулевого в 2023 году восемь раз штрафовали за превышение скорости.