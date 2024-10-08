В центре Воронежа при пожаре погиб неизвестный мужчина

В субботу, 7 октября 2024 года, в 21:04 в Центральном районе города Воронежа на улице Цюрупы произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В результате пожара огнем были уничтожены три хозяйственные постройки общей площадью 80 квадратных метров. Также были повреждены автомобили Hyundai Solaris и Mercedes B-180.
В одной из построек было обнаружено тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.
Пожар был ликвидирован в 21:23 силами двух отделений ПСЧ-1 и двух отделений ПСЧ-6.