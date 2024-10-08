В Уфе разыскивается водитель, бросивший на дороге сбитого ребенка

«Всех, кто стал очевидцем данного дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о местонахождении автомашины, совершившей наезд, просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС госавтоинспекции МВД России по Уфе: 8 (347)237−02−02 либо 89613686281. Конфиденциальность гарантируется!» — обратились к гражданам в ГАИ Уфы.