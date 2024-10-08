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В Уфе разыскивается водитель, бросивший на дороге сбитого ребенка

В Уфе накануне утром напротив дома № 146 по проспекту Октября водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Источник: Башинформ

В аварии подросток с различными травмами обратился в больницу. Ему оказали помощь и отпустили домой в сопровождении родственников.

Водитель покинул место дорожного происшествия. По факту ДТП начато административное расследование.

«Всех, кто стал очевидцем данного дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о местонахождении автомашины, совершившей наезд, просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС госавтоинспекции МВД России по Уфе: 8 (347)237−02−02 либо 89613686281. Конфиденциальность гарантируется!» — обратились к гражданам в ГАИ Уфы.