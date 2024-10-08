Полиция проводит проверку по факту нападения на самарского оперного певца Георгия Цветкова

По данным правоохранителей, 6 октября в полицию поступило сообщение из медучреждения об обращении двух местных жителей — 46-летнего отца и 23-летнего сына с травмами полученными в ходе конфликта с двумя неизвестными вблизи парка им. Юрия Гагарина, которые затем скрылись.