В Волгоградской области водитель комбайна скрылся после ДТП с поездом

7 октября в 23.40 зерноуборочный комбайн выехал на пути между станциями Семёновский и Умёт Камышинский. В это время к ж/д переезду приближался грузовой поезд.
Машинист экстренно затормозил, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось, сообщили в компании-перевозчике.
Водитель комбайна скрылся с места аварии. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, состав с рельсов не сошел. К месту происшествия направили восстановительный поезд.
Из-за аварии может задержаться пассажирский поезд № 447 Нижневартовск — Астрахань.
Напомним, в конце июля в Волгоградской области несколько вагонов сошли с рельсов в результате ДТП. У хутора Котельников произошло столкновение автомобиля марки КамАЗ и пассажирского поезда.