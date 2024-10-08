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В Волгоградской области водитель комбайна скрылся после ДТП с поездом

Авария на регулируемом железнодорожном переезде произошла в ночь на вторник.

7 октября в 23.40 зерноуборочный комбайн выехал на пути между станциями Семёновский и Умёт Камышинский. В это время к ж/д переезду приближался грузовой поезд.

Машинист экстренно затормозил, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось, сообщили в компании-перевозчике.

Водитель комбайна скрылся с места аварии. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, состав с рельсов не сошел. К месту происшествия направили восстановительный поезд.

Из-за аварии может задержаться пассажирский поезд № 447 Нижневартовск — Астрахань.

Напомним, в конце июля в Волгоградской области несколько вагонов сошли с рельсов в результате ДТП. У хутора Котельников произошло столкновение автомобиля марки КамАЗ и пассажирского поезда.