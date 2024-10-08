Огонь охватил кафе на остановке Лисиха в Иркутске

В Иркутске на улице Байкальской загорелось кафе быстрого питания. Информация о пожаре быстро распространилась в социальных сетях. Очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого сложно не заметить клубы черного дыма вокруг остановки общественного транспорта Лисиха. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, сейчас пожарные занимаются тушением.