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Огонь охватил кафе на остановке Лисиха в Иркутске

Очевидцы поделились информацией о пожаре в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на улице Байкальской загорелось кафе быстрого питания. Информация о пожаре быстро распространилась в социальных сетях. Очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого сложно не заметить клубы черного дыма вокруг остановки общественного транспорта Лисиха. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, сейчас пожарные занимаются тушением.

— 12:42 ликвидировано открытое горение на площади 15 квадратных метров, — пояснили в ведомстве.

Что стало причиной появления огня, пока не известно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области потушили 61 пожар. За этот период из «лап» огня было спасено 13 человек, еще более 50 человек вовремя эвакуировали.