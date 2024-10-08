В Красноярском крае подростков осудят за попытку кражи бензопилы и удочки

В середине сентября в полицию обратился житель поселка Курагино. Он рассказал, что двое подростков забрались в его частный дом на Стасовой. Они попытались украсть бензопилу, ручной насос и удочку. Но у них ничего не получилось — на выходе их ждал владелец дома. Он вызвал правоохранителей. Свой возможный ущерб мужчина оценил в 12 тысяч рублей.