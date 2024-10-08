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В Красноярском крае подростков осудят за попытку кражи бензопилы и удочки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщает УМВД по краю.

Источник: Соцсети

В середине сентября в полицию обратился житель поселка Курагино. Он рассказал, что двое подростков забрались в его частный дом на Стасовой. Они попытались украсть бензопилу, ручной насос и удочку. Но у них ничего не получилось — на выходе их ждал владелец дома. Он вызвал правоохранителей. Свой возможный ущерб мужчина оценил в 12 тысяч рублей.

Полицейские установили, что подростки были пьяны. На 15-летнего парня завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Его поставили на профилактический учет. А его 13-летний приятель уже состоял на учете в ОВД. Сейчас решается вопрос, чтобы поместить парня в центр временного содержания.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних».