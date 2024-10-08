Из акватории Таганрогского залива извлекли тело мужчины

Ростовская область, 8 октября 2024. DON24.RU. Спасатели достали тело мужчины из акватории Таганрогского залива на ул. Ломакина, 57. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. Утопленника обнаружили вечером 7 октября.