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Из-за массового ДТП в Волгограде образовалась многокилометровая пробка

Дорожный инцидент случился накануне утром в Советском районе.

В понедельник, 7 октября, водитель за рулем машины «Мерседес» двигался по проспекту Университетскому в Советском районе. В 7.30 около дома № 93д он не справился с управлением и врезался в иномарку «Мицубиси», которая от удара столкнулась с легковушкой «Лада Гранта».

В результате ДТП пострадал автомобилист, который находился за рулем «Мерседеса». Его доставили в больницу, сообщили в региональном главке МВД.

После этой аварии в Советском районе образовалась многокилометровая пробка. Проезд был затруднен в сторону Красноармейского района на участке от остановки «Обувная фабрика» до пересечения проспекта Университетского с улицей Панфиловской.

Отметим, что утром 8 октября ситуация на дорогах Волгограда оценивается онлайн-сервисами в 5 баллов из 10.