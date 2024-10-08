Из-за массового ДТП в Волгограде образовалась многокилометровая пробка

В понедельник, 7 октября, водитель за рулем машины «Мерседес» двигался по проспекту Университетскому в Советском районе. В 7.30 около дома № 93д он не справился с управлением и врезался в иномарку «Мицубиси», которая от удара столкнулась с легковушкой «Лада Гранта».