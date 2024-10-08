В Самарской области пьяный рецидивист избил соседа бейсбольной битой

В Новокуйбышевске в августе произошел инцидент, из-за которого местный житель оказался на больничной койке. 53-летний мужчина обратился в больницу с сотрясением мозга и множественными ушибами после избиения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили полицейские, ночью к пострадавшему домой пришел пьяный сосед, заявив, что ищет свою знакомую. Не обнаружив ее, гость нанес хозяину несколько ударов бейсбольной битой и похитил телевизор и DVD-проигрыватель. Оцененный ущерб составил 2500 рублей.
Полиция оперативно задержала подозреваемого. 30-летний местный житель ранее уже был 11 раз судим за грабежи, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков. В этот раз в отношении него завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он заключен под стражу. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления.