В Самарской области пьяный рецидивист избил соседа бейсбольной битой

Полиция оперативно задержала подозреваемого. 30-летний местный житель ранее уже был 11 раз судим за грабежи, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков. В этот раз в отношении него завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он заключен под стражу. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления.