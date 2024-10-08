В сентябре в Петербурге и Ленобласти пропало рекордное количество детей

«Но нам сентябрь 2024-го запомнится не этим. А поиском Тамары Сергеевны, восемь дней блуждавшей среди болот на границе Псковской и Ленинградской областей. Поиском пятилетнего Ярика в лесу под Солнечным. Поиском шестилетнего Марка, ушедшего из садоводства. Каждый из этих “найден, жив” был для нас настоящим праздником», — говорится в сообщении.