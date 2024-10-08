Два автомобиля насмерть сбили пешехода в Минском районе

7 октября в Минском районе около 18.40 45-летний житель столицы, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительной информации, двигаясь на 7-м км автодороги Н9034 Новый Двор — Михановичи — Пятевщина, совершил наезд на 47-летнего пешехода. Мужчина шел по середине проезжей части дороги. В результате столкновения пешехода отбросило на встречную полосу движения, где на него совершил наезд автомобиль Fiat под управлением 62-летнего жителя Столбцовского района.