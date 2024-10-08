В Волгоградской области сын поджег иномарку отца из-за мести

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 6 октября в правоохранительные органы обратился 62 летний житель Елани, который сообщил, что ночью неизвестным совершен поджог его автомобиля Hyundai Santa Fe, припаркованного возле дома. Владелец машины самостоятельно потушил пламя, однако ему был причинен ущерб в размере 100 тысяч рублей.