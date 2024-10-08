В Волгоградской области сын поджег иномарку отца из-за мести

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 6 октября в правоохранительные органы обратился 62 летний житель Елани, который сообщил, что ночью неизвестным совершен поджог его автомобиля Hyundai Santa Fe, припаркованного возле дома. Владелец машины самостоятельно потушил пламя, однако ему был причинен ущерб в размере 100 тысяч рублей.
Поджигателем оказался 32-летний неоднократно судимый сын потерпевшего. Он сознался в содеянном, объяснив свой поступок плохими отношениями с родственником.
Желая ему досадить, мужчина пробрался ночью к месту парковки автомобиля отца, облил капот принесенным бензином и при помощи зажигалки поджёг, после чего скрылся.
Теперь мстительный сынок может снова отправиться в места лишения свободы — уголовное дело полицейские уже возбудили.