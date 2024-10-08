Виновнику смертельной аварии в Красноярске грозит 12 лет колонии

В ближайшее время предстанет перед судом 35-летний житель Ачинска, устроивший под действием наркотиков смертельную аварию в июле 2024 года. 8 октября стало известно, что прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.
Водитель в неадекватном состоянии забрал свои «Жигули» со штрафстоянки на Промысловой в Красноярске. Он сел в машину со своими приятелями и помчался по городу со скоростью 80 километров в час (то есть, с превышением на 20 километров в час). Ни он, ни двое его пассажиров не были пристегнуты.
К трагедии привело опьянение мужчины за рулем и игнорирование им правил дорожного движения. Водитель на несколько секунд отвлекся на упавшую в салоне зажигалку и потерял управление автомобилем. Легковушка оказалась на встречке, затем на тротуаре, а после этого протаранила фонарный столб.
Виновник происшествия и один из его друзей отделались незначительным травмами. Пассажир на заднем сиденье, 42-летний мужчина, умер на месте аварии.
Водителю-наркоману грозит до 12 лет лишения свободы.