Виновнику смертельной аварии в Красноярске грозит 12 лет колонии

Водитель в неадекватном состоянии забрал свои «Жигули» со штрафстоянки на Промысловой в Красноярске. Он сел в машину со своими приятелями и помчался по городу со скоростью 80 километров в час (то есть, с превышением на 20 километров в час). Ни он, ни двое его пассажиров не были пристегнуты.