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В Омской области мошенники оставили без денег студентку под предлогом «игры на криптобирже»

19-летняя жительница Тюкалинского района обратилась в полицию и рассказала о мошенниках, которые выманили у неё более 180 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Началось всё со знакомства с парнем в одном из мессенджеров. Он рассказал студентке, что играет на криптобирже, и предложил ей тоже попробовать такой способ заработка. Студентка перевела деньги со своих кредитных карт, но дохода так и не увидела. А «коллега» по бирже вскоре перестал выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Направлены необходимые запросы в банковские организации.

Ранее мы писали о похожем случае — 50-летняя омичка по указанию «аналитика инвестиционной компании» перевела на счета мошенников более 1,3 миллиона рублей.