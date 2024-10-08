В Омской области мошенники оставили без денег студентку под предлогом «игры на криптобирже»

Началось всё со знакомства с парнем в одном из мессенджеров. Он рассказал студентке, что играет на криптобирже, и предложил ей тоже попробовать такой способ заработка. Студентка перевела деньги со своих кредитных карт, но дохода так и не увидела. А «коллега» по бирже вскоре перестал выходить на связь.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Направлены необходимые запросы в банковские организации.
Ранее мы писали о похожем случае — 50-летняя омичка по указанию «аналитика инвестиционной компании» перевела на счета мошенников более 1,3 миллиона рублей.