Житель Башкирии пострадал при пожаре в пятиэтажном доме

В Башкирии горела четырехкомнатная квартира в Ишимбае. Как сообщили в МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул накануне, седьмого октября, в доме на Докучаева.
Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Известно, что в пожаре пострадал 26-летний молодой человек, чья квартира находилась по соседству с горевшей.
— Мужчина самостоятельно обратился в районную больницу, где ему диагностировали отравление угарным газом, — пояснили в МЧС.
На месте пожара работает дознаватель ведомства, ему предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
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