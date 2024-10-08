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Житель Башкирии пострадал при пожаре в пятиэтажном доме

В Башкирии при пожаре в пятиэтажке пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии горела четырехкомнатная квартира в Ишимбае. Как сообщили в МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул накануне, седьмого октября, в доме на Докучаева.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Известно, что в пожаре пострадал 26-летний молодой человек, чья квартира находилась по соседству с горевшей.

— Мужчина самостоятельно обратился в районную больницу, где ему диагностировали отравление угарным газом, — пояснили в МЧС.

На месте пожара работает дознаватель ведомства, ему предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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