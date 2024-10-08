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Группу «черных риелторов» задержали в Восточно-Казахстанской области

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Группу «Черных риелторов» задержали в Казахстане, сообщили в МВД.

Источник: Polisia.kz

Сотрудники УБОП Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группировки, в составе которой был нотариус.

«Фигуранты уголовного дела обманным путем завладели несколькими квартирами восточноказахстанцев, страдающих от алкоголизма. В ходе обысков оперативники изъяли документы на различные объекты недвижимости, а также персональные данные физических лиц и другие вещественные доказательства».

сообщили в полиции.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 60 миллионов тенге (123,8 тысяч долларов).

В полицию доставлены четверо подозреваемых, в настоящее время проводится проверка их возможного участия в других аналогичных преступлениях, отметили в МВД.

Расследование ведется по факту мошенничества в особо крупном размере.