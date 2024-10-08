Группу «черных риелторов» задержали в Восточно-Казахстанской области

Сотрудники УБОП Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группировки, в составе которой был нотариус.
«Фигуранты уголовного дела обманным путем завладели несколькими квартирами восточноказахстанцев, страдающих от алкоголизма. В ходе обысков оперативники изъяли документы на различные объекты недвижимости, а также персональные данные физических лиц и другие вещественные доказательства».
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 60 миллионов тенге (123,8 тысяч долларов).
В полицию доставлены четверо подозреваемых, в настоящее время проводится проверка их возможного участия в других аналогичных преступлениях, отметили в МВД.
Расследование ведется по факту мошенничества в особо крупном размере.