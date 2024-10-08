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Свердловским арестантам запретили эротику

Экстремистская и эротическая литература с сегодняшнего дня запрещена в камерах граждан, находящихся под административным арестом, в том числе в Свердловской области. Об изменении правил содержания арестантов пишет «Парламентская газета».

Как следует из новых правил, при себе у граждан в камерах может быть до 30 кг личных вещей, в том числе продукты. В списке разрешенных предметов есть перчатки, сменное белье, табак, письменные принадлежности, фотографии и настольные книги. Если арестованный гражданин не может получить еды, то он может заказать ее в местном маркетплейсе.

Литературу тоже допустимо иметь при себе, если среди книг нет материалов экстремистского, эротического и порнографического содержания. Отмечается, что в каждом регионе есть свои законодательные определения эротической продукции.

права человека