Свердловским арестантам запретили эротику

Как следует из новых правил, при себе у граждан в камерах может быть до 30 кг личных вещей, в том числе продукты. В списке разрешенных предметов есть перчатки, сменное белье, табак, письменные принадлежности, фотографии и настольные книги. Если арестованный гражданин не может получить еды, то он может заказать ее в местном маркетплейсе.