Житель Костанайской области перевозил рога сайгака на 2 млрд тенге

Суд установил, что обвиняемый планировал перевезти рога сайгака из Астаны в Костанай. Для этого он нанял водителя, и на Аулиекольской трассе автомобиль, в котором находился обвиняемый, был остановлен сотрудниками полиции. В результате у него было изъято 823 рога сайгака, суммарная стоимость которых оценивается в более чем 2 миллиарда тенге.