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Житель Костанайской области перевозил рога сайгака на 2 млрд тенге

В Костанайском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном хранении и перевозке дериватов сайгака (рогов), что нанесло ущерб особо крупного размера, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Суд установил, что обвиняемый планировал перевезти рога сайгака из Астаны в Костанай. Для этого он нанял водителя, и на Аулиекольской трассе автомобиль, в котором находился обвиняемый, был остановлен сотрудниками полиции. В результате у него было изъято 823 рога сайгака, суммарная стоимость которых оценивается в более чем 2 миллиарда тенге.

В ходе процесса прокурор требовал назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы, в то время как представитель потерпевшей стороны также настаивал на строгом наказании в рамках санкций статьи. Подсудимый же свою вину не признал.

Судья, учитывая санкцию ч.3 ст. 339 УК РК, предусматривающую наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или запретом на определённые виды деятельности, вынес приговор в виде восьми лет лишения свободы. К тому же подсудимому запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотничьим промыслом, сроком на пять лет. Смягчающим обстоятельством было признано наличие у подсудимого малолетних детей, отягчающих обстоятельств не выявлено.

Приговор ещё не вступил в законную силу.