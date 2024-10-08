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Шокирующий случай: шесть гражданок Узбекистана задержаны за попытку провезти более 9 кг золота в гениталиях

Шестеро гражданок Узбекистана были задержаны турецкой полицией в аэропорту Измира за попытку контрабандного провоза 9 кг золота необычным и крайне опасным способом — драгоценный металл был хирургическим путем зашит в их гениталиях.

Источник: Vaib.Uz

По данным местных СМИ, женщины прибыли в Турцию рейсом из Объединённых Арабских Эмиратов, а их встречал мужчина на автомобиле. Однако Управление по борьбе с контрабандой уже обладало информацией о готовящейся незаконной перевозке ценностей.

2 октября, когда женщины вышли из аэропорта, полицейские задержали их и мужчину, который прибыл для встречи. В ходе досмотра автомобиля и личных вещей пассажиров были обнаружены 82 золотых слитка весом по 110 граммов каждый, а также 18 игровых приставок и контроллеров (Playstation) и три смартфона. Но самое шокирующее открытие произошло позже — после тщательной проверки выяснилось, что в гениталиях задержанных женщин было зашито ещё 84 золотых слитка.

По решению турецкого суда, женщинам пришлось провести хирургическое вмешательство для извлечения контрабандных слитков. Общий вес золотых слитков, которые женщины пытались провезти в своих телах, составил 9 кг 240 граммов. Это означает, что каждая из задержанных везла в себе более полутора килограммов золота.

Общая стоимость контрабандных слитков, включая те, что были обнаружены в автомобиле, составила 18,5 кг, что оценивается в 55 миллионов турецких лир, или около 1,5 миллионов долларов. Женщины-курьеры, а также мужчина, который их встречал, были арестованы и теперь ожидают судебного разбирательства.

Этот случай поднимает множество вопросов о том, как женщины были втянуты в столь опасную деятельность. Также он проливает свет на масштабы контрабанды, которая продолжает процветать на международном уровне. Вызывает беспокойство и тот факт, что такие крайние меры, как перевозка золота внутри организма, всё ещё применяются контрабандистами, несмотря на риски для жизни и здоровья людей.