Шокирующий случай: шесть гражданок Узбекистана задержаны за попытку провезти более 9 кг золота в гениталиях

2 октября, когда женщины вышли из аэропорта, полицейские задержали их и мужчину, который прибыл для встречи. В ходе досмотра автомобиля и личных вещей пассажиров были обнаружены 82 золотых слитка весом по 110 граммов каждый, а также 18 игровых приставок и контроллеров (Playstation) и три смартфона. Но самое шокирующее открытие произошло позже — после тщательной проверки выяснилось, что в гениталиях задержанных женщин было зашито ещё 84 золотых слитка.