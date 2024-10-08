«Скрыл в потолке и приборной панели автомобиля». Россиянин пытался незаконно ввезти из Польши в Беларусь десять iPhone

Россиянин пытался ввезти из Польши в Беларусь десять iPhone, спрятав в потолке авто. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Сообщается, что 6 октября 2024 года в пункте пропуска «Брест» пограничники обнаружили в машине гражданина России признаки незаконного перемещения товарно-материальных ценностей. Сказано, что внимание сотрудников пограничного отряда привлек легковой автомобиль Ford, на котором в Беларусь въехал 61-летний россиянин, проживающий в Бельгии.
В Пограничном комитете сообщили, что вместе с сотрудниками таможни в нишах приборной панели, а также потолочного пространства авто были найдены десять смартфонов iPhone, которые иностранец скрыл от таможенного контроля.
Говорится, что телефоны были переданы сотрудникам таможни. Уточнятся, что, согласно данным оценки, стоимость телефонов составила более 15 000 белорусских рублей.
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