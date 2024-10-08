Пострадавших нет: под Волгоградом поезд врезался в выехавший на пути комбайн

Напомним, 29 июля этого года в Волгоградской области сошел с рельсов поезд «Казань — Адлер». В тот день на 185-ом километре перегона «Гремячий — Котельников» в пассажирский транспорт врезался КАМАЗ, водитель которого также выехали на пути. Девять вагонов с людьми сошли с рельсов. Тогда пострадали десятки пассажиров.