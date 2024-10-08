Пострадавших нет: под Волгоградом поезд врезался в выехавший на пути комбайн

ЧП на железной дороге в Волгоградской области произошло ночью 7 октября. На переезде между станциями Семёновский и Умёт Камышинский столкнулись товарный поезд и комбайн. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПривЖД, пострадавших нет, но из-за происшествия задерживаются поезда.
Как установили сотрудники Южной транспортной прокуратуры, примерно в 23.40 часов водитель зернобуорочного комбайна хотел проскочить через регулируемый переезд перед несущимся поездом.
— Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — уточнили в ПривЖД.
Кабину уборочной техники разворотило, однако водитель не получил серьезных травм. Он поспешил скрыться с места аварии, его сейчас разыскивают. По предварительной информации, вагоны не сошли с рельсов, пострадавших нет.
Сейчас на месте работают специалисты железной дороги, им предстоит устранить последствия ДТП. Пассажиров поезда № 447 «Нижневартовск — Астрахань» предупреждают о задержке.
— Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — уточнили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Напомним, 29 июля этого года в Волгоградской области сошел с рельсов поезд «Казань — Адлер». В тот день на 185-ом километре перегона «Гремячий — Котельников» в пассажирский транспорт врезался КАМАЗ, водитель которого также выехали на пути. Девять вагонов с людьми сошли с рельсов. Тогда пострадали десятки пассажиров.