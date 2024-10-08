Суд Кличевского района направил подростка в спецучреждение за пьянство и хищения

Молодой человек с сентября 2023 года по июнь 2024 года четыре раза совершал административные правонарушения: мелкое хищение и распитие алкогольных напитков в общественном месте. Сотрудники территориальной инспекции по делам несовершеннолетних и учреждения образования, в котором обучался подросток, неоднократно проводили с ним профилактическую работу, однако положительного результата это не дало. Несовершеннолетний продолжил употреблять алкоголь.