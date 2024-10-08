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Суд Кличевского района направил подростка в спецучреждение за пьянство и хищения

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Кличевского района с участием прокурора рассмотрел гражданское дело о помещении 17-летнего подростка в специальное лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания. Об этом сообщили БЕЛТА в прокуратуре Могилевской области.

Молодой человек с сентября 2023 года по июнь 2024 года четыре раза совершал административные правонарушения: мелкое хищение и распитие алкогольных напитков в общественном месте. Сотрудники территориальной инспекции по делам несовершеннолетних и учреждения образования, в котором обучался подросток, неоднократно проводили с ним профилактическую работу, однако положительного результата это не дало. Несовершеннолетний продолжил употреблять алкоголь.

С учетом мнения прокурора суд Кличевского района принял решение о помещении несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное учреждение до достижения им совершеннолетия. В судебном заседании в профилактических целях присутствовали несовершеннолетние из других учреждений образования, склонные к совершению противоправных поступков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Решение суда вступило в законную силу.