В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела по обвинению в экстремизме

«Платформа 2025» — новое надгробие достижений экстремистов. Еще 45 человек стали фигурантами уголовных дел. Установлено, что с целью получения новых «грантов» за рубежом продолжается активная имитация деятельности экстремистских формирований. В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — «Платформа 2025». Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.