В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела по обвинению в экстремизме

«Платформа 2025» — новое надгробие достижений экстремистов. Еще 45 человек стали фигурантами уголовных дел. Установлено, что с целью получения новых «грантов» за рубежом продолжается активная имитация деятельности экстремистских формирований. В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — «Платформа 2025». Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что «помимо уже известных участников экстремистских формирований, правоохранительными органами Беларуси дополнительно установлены еще 22 лица, которые присоединились к деятельности (экс-кандитата в президенты Белоруссии Светланы) Тихановской и ее сторонников по захвату государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем». В СК сообщили, что они признаны подозреваемыми, действия квалифицированы по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии.
Кроме того, для отчета перед кураторами и наглядной имитации поддержки радикалов, членами экстремистского формирования «Народные посольства» и его структурного подразделения «Беларусы зарубежья» были организованы малочисленные уличные собрания в разных странах. Среди участников уличных акций дополнительно установлены и идентифицированы 23 человека, которые пополнили список действующих подозреваемых по уголовному делу. Правовая оценка их действиям дана в рамках части 3 статьи 361−1 Уголовного кодекса Белоруссии, отмечает Следственный комитет.