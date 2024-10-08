Экс-министр транспорта Свердловской области признал вину в получении взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга 11 июля отправил под домашний арест бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Процесс тогда закрыли от прессы по ходатайству следователя и адвоката Старкова Максима Колесникова, который также пояснял судье, что его подзащитный является военнослужащим и сам приехал к силовикам для предъявления обвинения из зоны специальной военной операции. Правоохранительные органы ранее не комментировали дело Старкова.