Под Минском 47-летний пешеход погиб в результате двойного наезда авто

Говорится, что в результате случившегося пешехода отбросило на встречу, где его сбил автомобиль Fiat. За рулем машины находился 62-летний житель Столбцовского района. В УВД отметили, что мужчина умер. Также сказано, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.