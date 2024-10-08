Под Минском 47-летний пешеход погиб в результате двойного наезда авто

ППод Минском 47-летний пешеход погиб в результате двойного наезда авто. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Согласно предварительным данным, 7 октября, в понедельник, в Минском районе примерно в 18.40 45-летний житель Минска, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, ехал на седьмом километре автодороги Новый Двор — Михановичи — Пятевщина и сбил 47-летнего мужчину, который шел по середине дороге.
Говорится, что в результате случившегося пешехода отбросило на встречу, где его сбил автомобиль Fiat. За рулем машины находился 62-летний житель Столбцовского района. В УВД отметили, что мужчина умер. Также сказано, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.
«Ранее 17 раз погибший привлекался сотрудниками ГАИ за нарушение ПДД пешеходом, в 12 случаях — в нетрезвом состоянии», — добавили в ведомстве.
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