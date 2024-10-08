Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар вспыхнул в жилой многоэтажке в центре Ростова-на-Дону

На Ворошиловском в Ростове загорелась жилая высотка, на месте работают пожарные.

Источник: Комсомольская правда

В жилой многоэтажке в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. На месте уже работают сотрудники МЧС, используется спецтехника, передает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» с места происшествия.

Тушение ведется на Ворошиловском, 64, это 17-этажное кирпичное здание. Предварительно, горит одна из квартир, около балконов виден дым. Людей должны эвакуировать.

По словам соседей, в горящем помещении может находиться пенсионерка. Дочь женщины с ребенком якобы ушли из дома до возгорания.

Официальный комментарий по пожару от донского управления МЧС пока не поступал. Информация уточняется.

пожары