Пожар вспыхнул в жилой многоэтажке в центре Ростова-на-Дону

В жилой многоэтажке в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. На месте уже работают сотрудники МЧС, используется спецтехника, передает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» с места происшествия.
Тушение ведется на Ворошиловском, 64, это 17-этажное кирпичное здание. Предварительно, горит одна из квартир, около балконов виден дым. Людей должны эвакуировать.
По словам соседей, в горящем помещении может находиться пенсионерка. Дочь женщины с ребенком якобы ушли из дома до возгорания.
Официальный комментарий по пожару от донского управления МЧС пока не поступал. Информация уточняется.