В Братске сотрудники ФСБ и МВД задержали группу врачей

Согласно информации правоохранителей, в 2023—2024 годах заведующая отделением одной из больниц Братска и еще несколько ее сотрудников получали через посредников деньги за прохождение медкомиссий гражданами, которым требовались документы, разрешающие ношение оружия. Суммы взяток варьировались от 10 до 25 тысяч рублей, рассказали в областном управлении МВД.
Дома и на работе у подозреваемых проведено более 20 обысков, изъято свыше 2 миллионов рублей, телефоны, компьютеры и документы.
Задержаны не только медработники, но и взяткодатели, и посредники — всего 14 фигурантов. Они помещены под домашний арест. Арестовано также имущество стоимостью более 18 миллионов рублей.
Сотрудники СК возбудили уголовные дела о получении взяток организованной группой. В ведомстве отметили, что преступления медработников пресечены оперативниками полиции и Федеральной службы безопасности.