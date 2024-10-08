В Братске сотрудники ФСБ и МВД задержали группу врачей

Согласно информации правоохранителей, в 2023—2024 годах заведующая отделением одной из больниц Братска и еще несколько ее сотрудников получали через посредников деньги за прохождение медкомиссий гражданами, которым требовались документы, разрешающие ношение оружия. Суммы взяток варьировались от 10 до 25 тысяч рублей, рассказали в областном управлении МВД.