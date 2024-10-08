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В Братске сотрудники ФСБ и МВД задержали группу врачей

Организованная преступная группа медицинских работников задержана в Братске Иркутской области. Врачей подозревают в получении взяток за незаконную выдачу разрешений на оружие.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации правоохранителей, в 2023—2024 годах заведующая отделением одной из больниц Братска и еще несколько ее сотрудников получали через посредников деньги за прохождение медкомиссий гражданами, которым требовались документы, разрешающие ношение оружия. Суммы взяток варьировались от 10 до 25 тысяч рублей, рассказали в областном управлении МВД.

Дома и на работе у подозреваемых проведено более 20 обысков, изъято свыше 2 миллионов рублей, телефоны, компьютеры и документы.

Задержаны не только медработники, но и взяткодатели, и посредники — всего 14 фигурантов. Они помещены под домашний арест. Арестовано также имущество стоимостью более 18 миллионов рублей.

Сотрудники СК возбудили уголовные дела о получении взяток организованной группой. В ведомстве отметили, что преступления медработников пресечены оперативниками полиции и Федеральной службы безопасности.