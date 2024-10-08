Медицинские заключения незаконно выдавали в Братске за деньги

По версии следствия, с 2023 по 2024 год в Братске заведующая филиалом областной больницы вместе с четырьмя работниками через посредников получали деньги. Они оформляли медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием. А также выдавали заключения для получения водительских прав, не смотря на то, что люди не проходили необходимое обследование. За это им отдавали от 10 до 25 тысяч рублей.
— Следователя провели обыски по местам жительства и работы обвиняемых, изъяты денежные средства на сумму более двух миллионов рублей, мобильные телефоны, компьютерная техника, транспортные средства, а также документы, имеющие значение для расследования, — рассказывают в пресс-службе СК.
В итоге 14 участников сговора заключили под домашний арест. А на их имущество наложили арест на сумму более 18 миллионов рублей. Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства, завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у въезда в областной центр заметили открытый гроб.