Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли

«Тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом», — сообщил проводивший спасательную операцию директор компании Heli Everest Мингма Шерпа изданию Himalayan Times.
Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 утра 6 октября.
Дхаулагири (8167 метров, «Белая гора») — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.