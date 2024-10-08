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Под Волгоградом «Нива» сбила 10-летнюю девочку

В Волгоградской области школьница попала под колеса «Нивы».

10-летняя девочка из Волгоградской области попала в больницу после ДТП. На ребенка наехал автомобиль. Это произошло в Урюпинском районе 7 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 13.00 часов водитель «Нивы» мчался мимо дома № 150А на улице Советской в Урюпинске. В этот момент школьница вышла на проезжую часть, соблюдая ПДД.

— Автомобилист совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в полиции региона.

Ребенок получил травмы. Пешеходам и водителям напоминают о правилах дорожного движения. Только за минувшие сутки на региональных трассах произошло семь аварий с пострадавшими.