Под Волгоградом «Нива» сбила 10-летнюю девочку

10-летняя девочка из Волгоградской области попала в больницу после ДТП. На ребенка наехал автомобиль. Это произошло в Урюпинском районе 7 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 13.00 часов водитель «Нивы» мчался мимо дома № 150А на улице Советской в Урюпинске. В этот момент школьница вышла на проезжую часть, соблюдая ПДД.