В МЧС Калининградской области рассказали о спасении пассажиров автобуса

Ранее мы писали о предварительной причине аварии, которая произошла 7 октября 2024 года, на автодороге между поселками Кумачево и Переславское Зеленоградского района. По данным полиции, экскаватор скатился с трала во время перевозки и упал на рейсовый автобус, двигавшийся во встречном направлении. По предварительным данным, водитель фуры должным образом не закрепил на своём полуприцепе землеройную машину.