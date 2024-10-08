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В МЧС Калининградской области рассказали о спасении пассажиров автобуса

Оказалось, одного из пассажиров зажало между огромными машинами.

Источник: МЧС РФ

ГУ МЧС России по Калининградской области рассказало, как спасали пассажиров автобуса, попавшего в аварию. Сообщается, что в аварии три человека получили травмы. Один пассажир оказался зажат, сотрудники МЧС России деблокировали пострадавшего и передали медикам. На месте происшествия работали 4 человека личного состава, была задействована 1 единица техники.

Ранее мы писали о предварительной причине аварии, которая произошла 7 октября 2024 года, на автодороге между поселками Кумачево и Переславское Зеленоградского района. По данным полиции, экскаватор скатился с трала во время перевозки и упал на рейсовый автобус, двигавшийся во встречном направлении. По предварительным данным, водитель фуры должным образом не закрепил на своём полуприцепе землеройную машину.

МЧС