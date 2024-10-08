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Ночью в Минске при пожаре в квартире погиб мужчина

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью в Минске при пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня ночью спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на ул. Голодеда в Минске. Работники МЧС спасли из огня неработающего сына хозяина квартиры 1988 года рождения. С диагнозом «отравление продуктами горения» он был госпитализирован.

Также в горящей комнате спасатели обнаружили и передали медикам хозяина жилплощади 1960 года рождения. Мужчина находился в бессознательном состоянии. После проведения реанимационных работ бригадой скорой помощи в 4.13 была констатирована его смерть.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

пожары
МЧС