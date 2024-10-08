Ночью в Минске при пожаре в квартире погиб мужчина

Сегодня ночью спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на ул. Голодеда в Минске. Работники МЧС спасли из огня неработающего сына хозяина квартиры 1988 года рождения. С диагнозом «отравление продуктами горения» он был госпитализирован.
Также в горящей комнате спасатели обнаружили и передали медикам хозяина жилплощади 1960 года рождения. Мужчина находился в бессознательном состоянии. После проведения реанимационных работ бригадой скорой помощи в 4.13 была констатирована его смерть.
Причины пожара и гибели человека устанавливаются.