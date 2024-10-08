Влетел в Porsche Cayenne и Land Cruiser: водитель рейсового автобуса в Волгограде устроил массовое ДТП c дорогими авто

Утром 7 октября в Волгограде на границе Красноармейского и Светлоярского районов произошло довольно эпичное ДТП. 49-летний водитель предприятия «Волгоградавтотранс» за рулем автобуса «Волгабас» вез пассажиров по маршруту № 103. Общественный транспорт следовал по улице Плеханова в сторону автовокзала «Южный». Мужчина не выдержал безопасную дистанцию, и напротив дома 178/24 ему пришлось резко затормозить, но все же он влетел в задний бампер ехавшему впереди Porsche Cayenne.
А дальше был «паровозик». Porsche Cayenne врезался в ехавшую впереди «Ниву», «Нива» — в Toyota Land Cruiser Prado. Всего в этом ДТП участвовало 4 транспортных средства. Пострадавших тоже четверо. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в больницу с места аварии увезли водителя «Порше», а также трех пассажиров автобуса. В салоне «Волгабаса» травмы получили две пенсионерки и 41-летний мужчина. Все госпитализированы в «Каустик».