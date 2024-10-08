Рассказал спустя 13 лет: в Башкирии мужчина забил до смерти брата

Жителя Иглинского района Башкирии осудили за избиение до смерти своего брата. Известно, что трагедия произошла еще в 2011 году, но стало известно об этом лишь через 13 лет.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, мужчины сильно поругались. Ссора быстро переросла в избиение. Житель Иглинского района с особой жестокостью наносил удары один за другим в голову и живот, пока его брат не упал замертво.
— Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы головы, травмы живота с разрывом внутренних органов, — пояснили в ведомстве.
В 2024 году сельчанин рассказал о произошедшем знакомому, тогда и вскрылась правда.
Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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