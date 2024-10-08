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Рассказал спустя 13 лет: в Башкирии мужчина забил до смерти брата

В Башкирии огласили приговор мужчине, убившего своего брата 13 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Иглинского района Башкирии осудили за избиение до смерти своего брата. Известно, что трагедия произошла еще в 2011 году, но стало известно об этом лишь через 13 лет.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, мужчины сильно поругались. Ссора быстро переросла в избиение. Житель Иглинского района с особой жестокостью наносил удары один за другим в голову и живот, пока его брат не упал замертво.

— Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы головы, травмы живота с разрывом внутренних органов, — пояснили в ведомстве.

В 2024 году сельчанин рассказал о произошедшем знакомому, тогда и вскрылась правда.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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