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Краснодарцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени вице-мэра

Неизвестные рассылают с фейковых страниц не только только текстовые, но и видео- и аудиосообщения.

Источник: Getty Images/Unsplash

Краснодарцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени первого заместителя главы города Дмитрия Васильева.

В МЦУ рассказали, что аферисты с фейковых страниц теперь рассылают не только текстовые, но и видео- и аудиосообщения и даже звонят.

Горожан призвали быть бдительными и проверять информацию.

«Не продолжайте разговор, не сообщайте никаких данных, свяжитесь с реальным человеком по другим каналам и сообщите о факте мошенничества от его имени», — порекомендовали в Муниципальном центре управления.

Ранее в мессенджере Telegram мошенники рассылали смс от имени главы Армавира Андрея Харченко.

«Легенда одна и та же — с какой-то проверкой едет некий человек. Убедительная просьба ко всем быть внимательными, проверять любую информацию — не попадитесь на уловки мошенников», — сообщал мэр.