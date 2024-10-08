Краснодарцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени вице-мэра

Краснодарцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени первого заместителя главы города Дмитрия Васильева.
В МЦУ рассказали, что аферисты с фейковых страниц теперь рассылают не только текстовые, но и видео- и аудиосообщения и даже звонят.
Горожан призвали быть бдительными и проверять информацию.
«Не продолжайте разговор, не сообщайте никаких данных, свяжитесь с реальным человеком по другим каналам и сообщите о факте мошенничества от его имени», — порекомендовали в Муниципальном центре управления.
Ранее в мессенджере Telegram мошенники рассылали смс от имени главы Армавира Андрея Харченко.
«Легенда одна и та же — с какой-то проверкой едет некий человек. Убедительная просьба ко всем быть внимательными, проверять любую информацию — не попадитесь на уловки мошенников», — сообщал мэр.