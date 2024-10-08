Фритюрница загорелась в кафе быстрого питания в Иркутске

В областном центре 8 октября загорелось кафе быстрого питания. Случилось это на улице Байкальской в района остановки «Лисиха». Как оказалось, причиной пожара стала обычная фритюрница. Именно из-за нее пламя охватило помещение. К счастью, огонь успели вовремя усмирить. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— Пожар тушили шесть огнеборцев и две единицы техники МЧС России. Пострадавших нет, — рассказывают в МЧС.
Сейчас под контролем прокуратуры Иркутской области проводят проверку. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске во время ночного рейда нашли 10 нелегалов, теперь им грозит выдворение из страны. Правоохранители составили на нарушителей административные протоколы.