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В Омске будут судить дальнобойщика из Кургана, устроившего смертельное ДТП

По вине курганца легковушка вылетела на «встречку», где столкнулась в грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 64-летнего курганца. Мужчина перевозил в Москву порядка 20 тонн обуви и на трассе в Омской области столкнулся с иномаркой. Водитель «Ниссана» погиб на месте происшествия.

Смертельное ДТП произошло 6 августа в районе 822 км на трассе Р-254 «Иртыш». По предварительной информации, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и начал перестраиваться в правый ряд, что и послужило причиной столкновения с «Ниссаном», за рулем которого был 44-летний омич.

При столкновении с грузовиком легковушка выехала на «встречку», где врезалась в другой грузовик. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.

«В ходе расследования получены заключения судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, допрошены свидетели происшествия, осмотрены вещественные доказательства», — рассказали в пресс-службе полиции.

На курганца завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ленинский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело по существу.