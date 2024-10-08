В Омске будут судить дальнобойщика из Кургана, устроившего смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло 6 августа в районе 822 км на трассе Р-254 «Иртыш». По предварительной информации, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и начал перестраиваться в правый ряд, что и послужило причиной столкновения с «Ниссаном», за рулем которого был 44-летний омич.