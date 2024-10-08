«Личные данные слили, ждите проверку»: мошенники три дня общались с медсестрой голосом главврача, но просчитались

«Хочу обсудить вопрос, связанный с вами и нашей больницей. Прошу оставить разговор между нами», — такое СМС в разгар рабочего дня получила младшая медсестра Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске Надежда Прокопьева (имя изменено — прим. ред.). Взглянув на имя и фотографию отправителя в мессенджере, пожилая женщина поняла — ей пишет главный врач Владимир Новожилов. Да, она не раз слышала об интернет-мошенниках, которые готовы выдать себя за кого угодно, но сомнения улетучились после полученного трехсекундного голосового сообщения.