«Личные данные слили, ждите проверку»: мошенники три дня общались с медсестрой голосом главврача, но просчитались

«Хочу обсудить вопрос, связанный с вами и нашей больницей. Прошу оставить разговор между нами», — такое СМС в разгар рабочего дня получила младшая медсестра Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске Надежда Прокопьева (имя изменено — прим. ред.). Взглянув на имя и фотографию отправителя в мессенджере, пожилая женщина поняла — ей пишет главный врач Владимир Новожилов. Да, она не раз слышала об интернет-мошенниках, которые готовы выдать себя за кого угодно, но сомнения улетучились после полученного трехсекундного голосового сообщения.
— Включила и услышала голос Владимира Александровича. Поэтому и поверила, — делилась с коллегами Надежда.
Тогда медсестра еще подумать не могла, что личность ее начальника украли аферисты, а аудиозапись — лишь результат работы искусственного интеллекта. Создав фейковый аккаунт, они устроили массовую рассылку на номера телефонов не только действующих, но и бывших сотрудников. Легенда жуликов звучала так: вскоре в больницу якобы нагрянет проверка, после того как некто слил персональные данные медперсонала и использовал их в преступлении. Есть пострадавшие!
— Ваше имя тоже в списке, — пугал женщину псевдоврач.
Также у Надежды интересовались, как давно она общалась с коллегами из отдела кадров и бухгалтерии. Желая помочь в расследовании, сибирячка отвечала на все вопросы «главврача».
— Мошенники присылали какие-то документы, в шапке которых стояло «Управление ФСБ по Иркутской области», с печатью. Просили сотрудничать с ними.
Так аферисты старались завладеть всем вниманием жертвы, чтобы лишить ее возможности рассуждать критически. Общение длилось три дня. Страшно представить, какими последствиями могла закончиться переписка, если бы медсестра и ее начальник не работали в одном здании. Надежда решила поговорить с ним лично, чтобы обсудить ситуацию. Так и вскрылся обман.
— Попытки мошенничества от лица Владимира Александровича в соцсетях происходят не в первый раз и в течение полутора лет, — рассказала корреспонденту КП-Иркутск руководитель пресс-службы Ивано-Матренинской детской клинической больницы Ольга Игошева. — При этом используются различные предлоги: утечки данных сотрудников, попытки переводов средств заграницу и так далее. Подобная ситуация произошла и у наших коллег из Иркутской туберкулезной больницы.
Сам Владимир Новожилов признается, что сам не раз становился целью преступников в сети:
— Меня пытались обмануть от имени губернатора, от имени министра. Также писали в мессенджерах. В первые минуты разговора, действительно, верил, что это правда. Коллег, получивших подозрительные сообщение, пусть даже с моим голосом, прошу сразу звонить мне! Не стесняйтесь.
Получив сомнительное сообщение от знакомого человека с просьбой, касающейся денег или срочного реагирования на какое-то событие, обратите внимание на кнопки «добавить в контакты» и «удалить». Если таковые появились, но номер отправителя ранее был в вашем телефоне, то некто скопировал аккаунт и выдает за настоящий. Самым правильным вариантом будет позвонить человеку по знакомому вам номеру, используя мобильную связь, и обсудить сообщение.
24-летняя студентка Виктория из Иркутска поделилась своей историей близкого общения с интернет-жуликами. Неизвестные с помощью нейросетей подделали видео с ее подругой. Так они хотели выудить 5000 рублей. Якобы в долг. Однако девушка быстро поняла, что к чему. Все дело в том, что ее смутил один момент…