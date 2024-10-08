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Владимир Путин может прилететь в Уфу

В Уфе ожидают визит Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ожидается приезд президента страны Владимира Путина. Глава государства может принять участие на международном форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров. По его словам, Башкирия готовится принять большое количество гостей.

— Ждем президента Российской Федерации, — сказал Хабиров.

Напомним, масштабное спортивное событие состоится с 16 по 19 октября.

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