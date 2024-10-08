Белорус задержан в Панаме за имущественные преступления

Сообщается, что арест белоруса проводили сотрудники Национальной миграционной службы, которые приписаны к контрольному пункту Плайя Эль-Ареналь, расположенном в городе Педаси, провинция Лос-Сантос. Причиной послужило то, что в момент проверки в миграционных службах выяснилось, что мужчина разыскивается компетентными органами за имущественные преступления. Сказано, что при соблюдении процессуальных норм, белоруса отправили в управление полиции в городе Лас-Таблас для продолжения необходимых процедур.