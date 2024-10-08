«Бутылка разбилась у ног моего ребенка»: во Владивостоке неизвестный решил избавиться от мусора через окно

«Бутылка приземлилась около моего ребенка, которому 8 лет. Упала буквально около ног, благо все обошлось. Бутылка вдребезги, боюсь представить, что могло бы быть. В полицию обращаться смысла нет, ведь все живы и здоровы», — поделилась, женщина.