«Бутылка разбилась у ног моего ребенка»: во Владивостоке неизвестный решил избавиться от мусора через окно

Во Владивостоке по адресу Анны Щетининой, 25, кто-то выбросил из окна стеклянную бутылку и чуть не покалечил восьмилетнего ребенка, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Ситуацию прокомментировала обеспокоенная случившимся во время прогулки с сыном мать:
«Бутылка приземлилась около моего ребенка, которому 8 лет. Упала буквально около ног, благо все обошлось. Бутылка вдребезги, боюсь представить, что могло бы быть. В полицию обращаться смысла нет, ведь все живы и здоровы», — поделилась, женщина.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что бутылка пива, выброшенная из окна, отправила мальчика в реанимацию. От удара в голову ребенок моментально потерял сознание. Врачи диагностировали серьезные травмы, к счастью, мальчика удалось спасти.