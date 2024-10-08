Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бутылка разбилась у ног моего ребенка»: во Владивостоке неизвестный решил избавиться от мусора через окно

Стеклянная бутылка чуть не приземлилась на голову восьмилетнему ребенку.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке по адресу Анны Щетининой, 25, кто-то выбросил из окна стеклянную бутылку и чуть не покалечил восьмилетнего ребенка, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Ситуацию прокомментировала обеспокоенная случившимся во время прогулки с сыном мать:

«Бутылка приземлилась около моего ребенка, которому 8 лет. Упала буквально около ног, благо все обошлось. Бутылка вдребезги, боюсь представить, что могло бы быть. В полицию обращаться смысла нет, ведь все живы и здоровы», — поделилась, женщина.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что бутылка пива, выброшенная из окна, отправила мальчика в реанимацию. От удара в голову ребенок моментально потерял сознание. Врачи диагностировали серьезные травмы, к счастью, мальчика удалось спасти.

здоровье